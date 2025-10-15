İsrail yardımları kısıtlıyor: Gazze'ye girecek TIR sayısı yarı yarıya azaltıldı

İsrail medyasında İsrail'in anlaşma şartlarının uymayacağına dair haberler paylaşıldı. Times Of Israel'in haberine göre Gazze'de ateşkes anlaşması şartlarınca açılması beklenen Refah sınır kapısının açılmayacağı iddia edildi.



Buna neden olarak ise Hamas'ın elindeki tüm İsrailli rehine cenazelerinin teslimindeki gecikme gösterildi. Haberde cenazelerin bulunamaması nedeniyle teslimin geciktiği yazarken, İsrail'in bu hamleyle Gazze'ye yaptırım uyguladığı ifadeleri yer aldı.



İsrail'in sözkonusu yaptırımlar kapsamında, Gazze'ye yardımları da sınırlandıracağı kaydedildi. Birleşmiş Milletler'e anlaşılan sayının yarısı yani yaklaşık 300 yardım TIR'ının Gazze'ye gireceği bilgisi verildi.



İsrail ayrıca insani yardım ile ilgili özel ihtiyaçlar haricinde Gazze'ye yakıt ve gaz girişine izin verilmeyeceğini de bildirdi.



BM MEKTUBU DOĞRULADI

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York’taki BM Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında bilgi verdi.



İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminin (COGAT) BM’ye, Hamas'ın İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmediği gerekçesiyle Gazze’ye girecek insani yardım TIR'larının sayısını yarıya düşüreceğini belirten mektubunu aldıklarını aktaran Haq, "COGAT'ın yazdıklarının farkındayız." dedi.

"TARAFLARIN ANLAŞMAYA UYMALARINI İSTİYORUZ"



Gazze'ye mümkün olduğunca çok yardımın ulaşmasını istediklerini kaydeden Haq, "Tüm taraflardan, ölen rehinelerin iade edilmesi ve insani yardım da dahil olmak üzere ateşkesin uygulanmasının diğer yönlerinin de yerine getirilmesi için anlaşmalarına uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ayrıca, BM Gazze İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü Olga Cherevko da BM'nin Gazze'ye yardım akışını denetleyen COGAT'tan bugün mektup aldıklarını doğruladı.



4 REHİNENİN DAHA CANSIZ BEDENİ TESLİM EDİLDİ

Gelişmelerin ardından İsrail Ordusu, Kızılhaç ekiplerinin Gazze'de rehine takası için anlaşılan noktaya gittiğini belirtti. 4 İsrailli rehinenin cansız bedeninin Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.



Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında daha önce 20 canlı rehinenin yanı sıra 4 İsrailli rehinenin cenazesini de teslim etmişti.