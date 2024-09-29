İsrail, Yemen'de Husileri vurdu: 4 ölü, 29 yaralı

İsrail ordusu, çok sayıda savaş uçağıyla Yemen'deki İran destekli Husiler'e ait askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Vurulan noktalar arasında enerji santralleri ve petrol ithalatı için kullanılan bir liman olduğu duyuruldu.

Saldırıda 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Saldırının, Husiler tarafından İsrail'e yönelik son saldırılara yanıt niteliğinde olduğu belirtiliyor.