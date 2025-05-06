İsrail, Yemen’deki Sana Uluslararası Havalimanı’nı vurdu

Yemen'deki Husiler, başkentteki Sana Uluslararası Havalimanı'na İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.



Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail ordusuna ait uçaklarının Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurdu. İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.



Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsrail ordusu da Sana Havalimanı’na saldırı düzenlediklerini doğruladı. Reuters’a konuşan kaynaklar da İsrail’in Sana’daki havalimanını hedef aldığını söylemişti.

El-Mesire'nin haberine ayrıca İsrail ile ABD'nin Sana'nın güneybatısındaki Atan bölgesini, Sanhan ilçesindeki Hezyaz Merkezi Elektrik Santrali'ni, Beni Haris ilçesindeki Zehban Merkezi Elektrik Santrali!ni ve Amran ilindeki çimento fabrikasını hedef aldığı aktarıldı.



İSRAİL ORDUSU “DERHAL BOŞALTIN” DEMİŞTİ



Söz konusu saldırılar, İsrail’in şu ana kadar ilk kez Yemen’e yönelik olarak tahliye uyarısı yayınlamasının ardından geldi.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaşmıştı. Açıklamasında "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" diyen Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istemişti.



HUDEYDE’YE SALDIRILARDA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Yemen'deki Husiler, pazar günü İsrail'in hava savunmasını delerek Tel Aviv'de Ben Gurion Havalimanı'nın yakınını vurmuştu. İsrail ordusu ise dün Yemen'in Hudeyde limanına ve bir çimento fabrikasına saldırı düzenlemişti.



Husiler, bugün yaptıkları bir başka açıklamada, ABD ve İsrail’in Yemen’in Hudeyde kentine düzenlediği saldırılarda dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

