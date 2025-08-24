İsrail Yemen'i vurdu: Füze üsleri hedef alındı
İsrail Yemen'de başkanlık kompleksinin yakınlarını ve füze üslerini vurdu.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkent Sana'yı vurduğunu açıkladı.
Bölge sakinleri Reuters'a, saldırıların başkanlık kompleksinin yakınındaki bir bölgeyi ve füze üslerini hedef aldığını söyledi.
Husilerin El-Masirah TV kanalı, ayrıntıları vermeden İsrail'in başkente saldırı düzenlediğini bildirdi.
Yemen petrol şirketine ait yakıt deposuna düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.
