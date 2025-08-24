İsrail Yemen'i vurdu: Füze üsleri hedef alındı

İsrail Yemen'de başkanlık kompleksinin yakınlarını ve füze üslerini vurdu.

İsrail Yemen'i vurdu: Füze üsleri hedef alındı

'deki Husiler, 'in başkent Sana'yı vurduğunu açıkladı.

Bölge sakinleri Reuters'a, saldırıların başkanlık kompleksinin yakınındaki bir bölgeyi ve füze üslerini hedef aldığını söyledi.

Husilerin El-Masirah TV kanalı, ayrıntıları vermeden İsrail'in başkente saldırı düzenlediğini bildirdi.

Yemen petrol şirketine ait yakıt deposuna düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...