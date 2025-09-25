İsrail, Yemeni vurdu: Sana'da patlama sesleri

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı. Patlama sesleri duyulan başkentte, İsrail ordusu tarafından 15'ten fazla saldırı gerçekleştiği bildirildi.

İsrail basını, saldırının İran destekli Yemenli grup olan Husilerin lideri haftalık konuşmasını yaparken gerçekleştirildiğini duyurdu.

Saldırı, Husilerin İsrail’in Eilat kentindeki bir otele insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini iddia etmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Al Masirah TV ve bölge sakinlerinin verdiği bilgilere göre, saldırılarda Sana’nın güney ve batı bölgeleri hedef alındı.

İsrail ordusu, Husilerin güvenlik ve istihbarat yapılanmasına ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Yerel kaynaklar, saldırıların Husi lideri Abdul Malik al-Houthi’nin önceden kaydedilmiş konuşmasının yayınlandığı sırada yaşandığını belirtti.

Gazze’de süren savaşın gölgesinde, İsrail ile Yemen’deki Husiler arasında bir yılı aşkın süredir karşılıklı saldırılar ve misillemeler yaşanıyor.