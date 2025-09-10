İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

Dün Katar'a saldıran İsrail, bugün de Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı.

Saldırının ardından bir binada patlamalar duyuldu. Yoğun duman metrelerce yükseldi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.



HUSİLERİN SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEF ALINDI

Bölge kaynakları İsrail savaş uçaklarının, Husilerin savunma bakanlığını hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.

Halkla İlişkiler Merkezi'nin propaganda için kullanıldığı öne sürülerek askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının da olduğu savunuldu.



İsrail, Yemen'e yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.



Böylece İsrail'in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye olmak üzere üçe çıktı. Ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenleniyor.

