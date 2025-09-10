İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı hava saldırısı ile hedef aldı. Saldırıda Husilerin savunma bakanlığı hedef alındı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

Dün Katar'a saldıran , bugün de 'in başkenti Sana'yı hedef aldı. 

Saldırının ardından bir binada patlamalar duyuldu. Yoğun duman metrelerce yükseldi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. 

HUSİLERİN SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEF ALINDI

Bölge kaynakları İsrail savaş uçaklarının, Husilerin savunma bakanlığını hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.

Halkla İlişkiler Merkezi'nin propaganda için kullanıldığı öne sürülerek askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının da olduğu savunuldu.

İsrail, Yemen'e yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Böylece İsrail'in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye olmak üzere üçe çıktı. Ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenleniyor.

İsrail'den Katar'a saldırı: Hamas yöneticileri hedef alındı

İsrail'den Katar'a saldırı: Hamas yöneticileri hedef alındı

Haberi Görüntüle

İSRAİL'İN KATAR'A SALDIRISI

, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Katar saldırısının şifreleri

Katar saldırısının şifreleri

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...