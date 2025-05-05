İsrail yeniden Yemen'e saldırdı

İsrail basınına bilgi veren İsrailli üst düzey bir yetkili, savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırıları gerçekleştirdiğini doğruladı.



İsmi açıklanmayan söz konusu yetkili, onlarca savaş uçağının gerçekleştirdiği saldırıdan önce İsrail’in ABD’yi bilgilendirdiğini ifade etti.



Kanal 12 televizyonunun güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, İsrail savaş uçaklarının Yemen'de 10'dan fazla bölgeye yaklaşık 48 bomba attığı kaydedildi.



Daha önce de hava saldırılarıyla hedef alınan Hudeyde Limanı'nın ağır hasar aldığı, Husilere ait çimento fabrikalarının vurulduğu bildirildi.



Kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise hava saldırısı sonrası Husilerden gelecek karşı saldırılara hazırlandıklarını belirtti.

HUSİLER: HUDEYDE LİMANI 6 HAVA SALDIRISIYLA HEDEF ALINDI

Yemen'deki Husiler ise ülkenin batısında yer alan Hudeyde Limanı’nın ABD ve İsrail tarafından düzenlenen 6 hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.



Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının Telegram hesabında paylaştığı haberde, Hudeyde Limanı’nın ABD ve İsrail tarafından 6 hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.



Hudeyde kentindeki Bacil ilçesinde yer alan Bacil çimento fabrikasının de İsrail saldırısında vurulduğu kaydedildi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından dün saldırı tehdidinde bulunmuştu.

HUSİLERDEN İSRAİL KARARI

Husiler, Pazar akşamı İsrail'e yönelik kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurdu. Açıklamada, bu kararın İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarını genişletme kararına yanıt olarak alındığı belirtildi.



Husi sözcüsü Tuğgeneral Yahya Sari, medya organları tarafından yayınlanan açıklamasında, kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirterek, uluslararası havayolu şirketlerine yolcularının güvenliğini korumak için uyarıyı ciddiye almaları çağrısında bulundu.