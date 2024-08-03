İsrail yerinden edilmiş sivillerin kaldığı okulu vurdu: 10 kişi öldü

Hamas'a bağlı hükümet medya ofisi, İsrail'in Gazze Şehri'nin Şeyh Radvan mahallesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bugün gerçekleşeen saldırıda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.



İsrail ordusunun, bugün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az dokuz Filistinli hayatını kaybetmişti.

Günün erken saatlerinde ise İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'anın Tulkerim kentinde bir otomobile düzenlediği hava saldırısında dört Filistinli öldü.



Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla Tulkerim'in kuzeyindeki Attil ve Zeyta kasabalarını birbirine bağlayan yolda bir otomobile hava saldırısı düzenledi.



İki roketin isabet ettiği araç alev alırken içindekiler yaşamını yitirmişti.



Ölenlerden birinin Hamas komutanı olduğu öne sürüldü.