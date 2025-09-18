İsrail, yerle bir ettiği Gazze'yi "emlak ganimeti" olarak görüyor!

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını ve bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarına" dair sarf ettiği sözlere tepki gösterildi.



"İsrailli yetkililerin Gazze Şeridi'ni bir emlak olarak paylaşma veya satma yönünde yaptıkları kışkırtıcı çağrıları son derece tehlikeli buluyoruz." denilen açıklamada, Tel Aviv'in Gazze'ye yönelik yaklaşımının soykırım ve tehcir planlarının resmi itirafı olduğu kaydedildi.



İsrail'in bu yaklaşımı doğrultusunda bölgedeki Filistin halkını zorla yerinden ederek Gazze Şeridi'nin tümünü yerle bir etmenin resmi niyetlerini ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Gazze Şeridi, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletlerin kararlarına göre Filistin devletinin ayrılmaz parçasıdır. Gazze Şeridi, satılığa çıkarılmış veya ırkçı sömürge valilerinin korsanlığındaki boş bir toprak parçası olarak gören her türlü yaklaşımı da reddediyoruz."



Uluslararası toplumun, Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik işlenen suçları durdurma konusundaki çaresizliğinin vurgulandığı açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması için acil müdahale talebinde bulunuldu.

AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR



Filistin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Tel Aviv yönetiminin yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde açlığı bir savaş silahı olarak kullanmasını kınandı.



İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Smotrich, Emlak Merkezi Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu yanıtlamıştı.



Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını savunan Smotrich, savaşı bitirdiklerinde bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarına işaret ederek, "Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.



Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında "profesyoneller tarafından hazırlanmış" bir iş planı olduğunu, Gazze'de yıkım safhasını tamamladıklarını ve şimdi sırada yeni yapıların inşa aşamasına geçilmesi gerektiğini savunmuştu.