İsrail yine çadır kampı vurdu: 7 ölü

İsrail ordusu Refah'ta yeniden Filistinlilerin barındığı bir çadır kampına saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırı sonucunda en az 7 kişinin öldüğünü onlarca kişinin ise yaralandığını duyurdu. Hamas medyası ise saldırıda en az 20 kişinin öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail yine çadır kampı vurdu: 7 ölü

ordusunun Refah saldırıları uluslararası tepkilere rağmen hız kesmeden devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yine Refah'ın batısında yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucunda yedi Filistinlinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Sağlık görevlileri ve bölge sakinlerine göre, İsrail'in yeni saldırıları Refah'ın batısındaki Mawasi'de "güvenli bölge olarak belirlenen" insani yardım alanındaki yerinden edilmiş ailelerin çadırlarını hedef aldı.

Hamas medyası ise ölenlerin sayısının 20 olduğunu açıkladı.

ÇADIR KAMPINA İLK SALDIRI

İsrail savaş uçakları, Uluslararası Adalet Divanı hükümlerini yok sayarak Refah'ın kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları bombalamıştı.

Saldırı sonucunda 45 kişi yaşamını yitirirken Refah operasyonunun eskisinden de yoğun şekilde devam etmesi uluslararası tepkileri beraberinde getirmişti.

Netanyahu, 26 Mayıs'ta "trajik bir kaza" yaşandığını ve ordunun soruşturma başlattığını söyledi.

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