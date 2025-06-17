İsrail, yine Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı: 45 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yardım bekleyenlere saldırısında en az 45 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin güneyindeki Tahliye Kavşağı yakınında yardım bekleyen sivillere saldırdığı belirtildi.



Saldırıda en az 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, ölenlerin cenazeleri ile yaralıların Nasır Tıp Kompleksi'ne getirildiği kaydedildi.



Acil servislerin ve yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin çok üstünde çalıştığı da hatırlatılan açıklamada, oldukça kısıtlı imkanlar ve ilaçlarla sağlık hizmeti verilmeye çalışıldığı paylaşıldı.



Sağlık Bakanlığı, ilgili tüm kurumlara Gazze'ye acil tıbbi yardım desteği verilmesi çağrısını tekrarladı.

