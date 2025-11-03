İsrail yine Gazze'ye saldırdı: 1 ölü

İsrail ordusu Gazze'de ateşkes ihlallerine devam ediyor.

Son saldırıda Gazze kentinin kenar mahallelerinden Şecaiye'de pazarın yakınına hava saldırısı düzenlendi. El Ahli Hastanesi, saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail saldırısında ölen kişinin kimliği açıklanmadı.

İsrail ordusu da hava saldırısını doğruladı. Açıklamada, öldürülen kişinin İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu belirtildi.



ATEŞKES İHLALLERİ SÜRÜYOR



İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğü girmesiyle Gazze Şeridi'nin doğusuna çekilmişti. İsrail askerlerinin çekildiği alanın sırına sarı hatı deniyor. İsrail, Hamas'ın sarı hattın gerisindeki askerlere saldırıldığı gerekçesiyle ateşkesi defalarca ihlal etti.



Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında çoğu sivil en az 236 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusuna göre aynı dönemde üç İsrail askeri öldü.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Gazze'de hala Hamas'ın kontrolünde alanlar olduğunu, ordunun sistematik olarak bu alanları tasfiye ettiğini söyledi.



Haftalık kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerinin Washington'a rapor edildiğini belirtti. Hamas ise açıklamasında ABD'nin ateşkese uyması için İsrail'e yeterince baskı yapmadığını açıkladı.