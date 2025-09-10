İsrail yine Gazze'yi vurdu: 33 ölü, 25 kayıp

İsrail'in dünkü bombardımanları Gazze'nin farklı bölgelerinde evleri ve yardım bekleyen sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusu Refah kentinde bir yardım dağıtım merkezinin yakınını hedef alarak yardım bekleyen 6 Filistinliyi öldürdü.



Han Yunus'un güneybatısında yardım bekleyen 5 Filistinli de yine İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.



İsrail ordusu, sabah erken saatlerinde Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilere barınak sağlayan el-Hüsari ailesine ait evi bombaladı.



Gazze'deki Sivil Savunma Birimi ekipleri, saldırıda birçok kişinin yaralandığını, 25'ten fazla kişinin ise enkaz altında kaybolduğunu açıkladı.



İsrail ordusu, Gazze şehrinin En-Nasr ve Tel el-Heva mahallelerinde yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve Yermuk Caddesi'nde de evleri bombalayarak biri çocuk 13 Filistinliyi öldürdü.



İsrail ordusu ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki evlere bubi tuzaklı robotlar yerleştirdi. Aynı saatlerde bölge topçu ateşiyle de hedef alındı.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırımda 64 bin 522 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 163 bin 96 kişi yaralandı.



Yüz binlerce kişi yerinden edildi, 140’ı çocuk olmak üzere 393 Filistinli de kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.