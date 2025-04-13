İsrail yine hastane vurdu: Acil servis tamamen yıkıldı

İsrail, Gazze'ye saldırılarına devam ediyor.

Saldırıda hastanenin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı. Hava saldırısında hastanenin cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze Şeridi'nde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak biliniyor.



