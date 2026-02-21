İsrail yine Lübnan'ı vurdu. En az 13 ölü

İsrail, Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre şehir kırsalında 2 farklı nokta hedef alındı. O noktalardan biri Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen bir finans şirketi binasıydı. Hava saldırısında binanın yıkıldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın doğusundaki dağların eteklerinde yer alan Mahalla eş-Şara bölgesine de üç hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 30 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail Ordusu da saldırıların ardından açıklama yaptı. Vurulan binada İsrail ordusuna karşı planlar yürütüldüğü iddia edildi. Binanın Hizbullah'a ait bir karargah olduğu öne sürüldü.