İsrail yine Nuseyrat'ı vurdu: 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

İsrail güçleri, bir kez daha Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı.



El-Avda Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.



Görgü tanıkları, kurtarma ekiplerinin, saldırıda tamamen yıkılan evin enkazı altında hayatta kalmış olabilecek kişileri aramaya devam ettiğini söyledi.

Nuseyrat Mülteci Kampı, daha önce de birçok kez İsrail bombardımanlarının hedefi olmuştu.

Son saldırıda, geçen hafta kamp içinde Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait bir okul vurulmuş, burada 18 Filistinli hayatını kaybetmişti. Öldürülenlerden altısının UNRWA çalışanı olduğu açıklanmıştı.

GAZZE'DE SON DURUM

Yerel sağlık yetkililerine göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 41 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 95 bin 300'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail saldırıları Gazze nüfusunun neredeyse tamamını yerinden etti ve uzun süredir devam eden abluka altında gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısını daha da kötüleştirdi.



İsrail şu anda Gazze'deki eylemleri nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya.