İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef aldı

Gazze 'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu, İsrail müdahalesine rağmen yoluna devam ediyor.

Filonun gemi takip sistemine göre en az 10 gemi Gazze'ye doğru ilerlerken İsrail ordusu yeniden filoya müdahale etti. İsrail 2 tekneyi alıkoyarken Andros adlı tekneye askerler çıktı.

Filo, önceki stratejisini değiştirerek, gemilerin birbirlerinden uzak şekilde Gazze'ye doğru yol almasını sağlamış, bu durumun İsrail'in müdahalesini zorlaştırdığı ifade edilmişti.

NTV muhabiri Melike Şahin, filoya dair gelişmeleri aktardı. Şahin, İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kardeşi Margaret Connolly'nin de İsrail tarafından gözaltına alınan aktivistler arasında yer aldığını belirtti. NTV muhabiri Şahin, dünkü müdahalelerin ardından rotalarını değiştiren teknelerin yeni müdahaleleri güçleştirdiğini ancak yine de İsrail askerlerinin filoyu engellemek için harekete geçtiğini belirtti.

Alıkonulan aktivistlerin önce bir İsrail gemisine götürüldüğü, gözaltı merkezine çevrilmiş gemiyle beraber aktivistlerin Aşdod limanına getirildiklerini söyleyen NTV muhabiri Şahin, şu ana kadar 332 aktivistin alıkonulduğunu bunların da 75'nin Türk olduğunu belirtti.