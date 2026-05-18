İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Akdeniz’deki teknelerin etrafında 2 adet savaş gemisi görüldüğünü, İsrail ordusunun taciz ettiği bir tekneyle de irtibatın koptuğunu belirtti.

İsrail ordusunun, filonun Sadabad isimli gemisine askerlerin çıktığı ve müdahale edildiği ifade edildi.

NTV muhabiri Melike Şahin, olaya dair gelişmeleri aktardı. Şahin, 52 gemiyle insani yardım ulaştırmaya çalışan 400'den fazla aktivistin filoda yer aldığını şu anda 1 gemiye askerlerin uluslararası sularda çıktığını belirtti. Bu müdahale kararının dünkü İsrail güvenlik toplantısında alındığını belirten Şahin, Sumud Filosu'nu ele geçirmek için orduya Netanyahu'nun emir vereceğinin İsrail medyasınca dile getirildiğini söyledi. İsrail'in 1 gemiye müdahale ettiği ifade edildi.

Filo yetkilileri yaptıkları açıklamada, filodaki teknelerin Antalya açıklarından Gazze 'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü ve uluslararası sulara ulaştığını belirtmişti.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na ilerleyen saatlerde uluslararası sularda müdahaleye hazırlandığı iddia edilmişti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail donanması, Gazze Şeridi'ne uygulanan İsrail ablukasını kırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'na ait tekneleri Akdeniz'deki uluslararası sularda saatler içinde durdurup ele geçirmeye hazırlanıyor.

İsrail gazetesi Maariv, isimsiz bir kaynağa dayanarak Pazartesi günü, donanmanın Türkiye 'den yola çıkan ve Gazze'ye doğru ilerleyen filonun teknelerini durdurmaya hazırlandığını öne sürdü. Haberde, İsrail donanmasına ait hücumbotları ile Süper Dvora sınıfı devriye botların yanı sıra Şayetet 13 Deniz Komando Birliğine ait botlar ve bir çıkarma gemisinin müdahale için denize açıldığı öne sürüldü.

Kaynak, donanmanın tekneleri Filistin toprak sularına ulaşmadan önce uluslararası sularda durduracağını söyledi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pazartesi günü ilerleyen saatlerde filonun ele geçirilmesini onaylamak üzere bir güvenlik toplantısı yapması bekleniyor.

Pazartesi sabahı erken saatlerde, filo, uluslararası sulara girdiğini duyurduktan kısa bir süre sonra, gemilerinin yakınında kimliği belirsiz gemi ve teknelerin "şüpheli" hareketlerini tespit ettiğini açıkladı.

54 tekneden oluşan filo, Perşembe günü Türkiye'nin Akdeniz kenti Marmaris'ten yola çıkarak, 2007 yazından beri yürürlükte olan İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için yeni bir girişimde bulundu.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli askeri bir yetkili, askerlerin filoya yapacağı müdahalede "soğuk silah kullanabileceği" tehdidinde bulundu.

Öte yandan İsrail'in Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na uluslararası sularda hukuk dışı müdahalesiyle alıkoyduktan sonra serbest bırakmayarak zorla ülkeye götürdüğü aktivistler Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın da yeni filoda yer aldığı iddia edildi.

İSRAİL'İN SUMUD FİLOSUNA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu’na benzer bir saldırıda bulunmuştu.