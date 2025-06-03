İsrail, yine yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı: 24 kişi öldü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik bir saldırı daha gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bir kez daha yardım almak isteyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



AFP haber ajansı da Gazze’deki sivil savunma kurumuna dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin en az 15 kişiyi öldürdüğünü aktarmıştı. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, ajansa yaptığı açıklamada, “İsrail güçleri, Refah’ın kuzeybatısındaki El Mevasi bölgesinde yer alan El Elam kavşağı yakınlarında şafak saatinden bu yana toplanmış binlerce sivilin üzerine tanklar ve insansız hava araçları ile ateş açtı. En az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı” demişti.



BM’DE SORUŞTURMA ÇAĞRISI



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün işgal altındaki Filistin topraklarındaki son durum hakkında bir yazılı açıklama yaparak Gazze'de İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtımı sırasında öldürülen Filistinlilerden dolayı "dehşete düştüğünü" belirtti ve olayın soruşturulması çağrısında bulundu.



"Dün Gazze'de yardım ararken öldürülen ve yaralanan Filistinlilere dair haberler beni dehşete düşürdü" ifadesini kullanan Guterres, Filistinlilerin yiyecek için hayatlarını riske atmak zorunda kalmalarının kabul edilemeyeceğini vurguladı.



Genel Sekreter, insani yardım almaya çalışan Filistinlilerin üzerine ateş açılmasıyla ilgili derhal ve bağımsız bir soruşturma yapılmasını ve faillerin hesap vermesini istedi.



“İSRAİL’İN AÇIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ VAR”



İsrail'in uluslararası insancıl hukuk uyarınca insani yardımları kolaylaştırma konusunda açık yükümlülükleri olduğunu hatırlatan Guterres, Gazze'ye insani yardımların girişine ve BM'nin bu alanda güvenlik içinde çalışmasına izin verilmesi çağrısı yaptı.



Guterres, çatışmaya askeri bir çözüm olmadığını da ekleyerek, hemen kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes çağrısını tekrarladı.



İSRAİL, YARDIM ALMAYI BEKLEYENLERE SALDIRIYOR



İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.



İsrail ordusunun 1 Haziran’da Gazze Şeridi'nde iki ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etmişti.



BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtmişti.