İsrail yine yardım noktasını vurdu, 12 kişi öldü

Gazze'deki ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felaketi daha da ağırlaştıran İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı.

İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 12 Filistinli yaşamını yitirdi, 90 kişi yaralandı.



AÇLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İsrail'in katliamları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi; açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.



Başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.



Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 92'si çocuk 162 kişi hayatını kaybetti.

