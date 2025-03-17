İsrail yönetiminde çatlak: Görevden alınan ilk istihbarat başkanı olacak?

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Bar ile görüştü ve görevine son verilmesi için bu hafta hükümete bir karar taslağı sunacağını bildirdi.



Şabak Direktörü Bar'ın görevden alınmasının oylanacağı kabine toplantısının çarşamba gerçekleşeceği kaydedildi.



İsrail Başbakanı Netanyahu yayımladığı video mesajda ise "Yedi cephede süren bir savaşın ortasındayız. Her zaman, ama özellikle de böylesine varoluşsal bir savaşta, Başbakan, Şin-Bet şefine tam güven duymalıdır." ifadelerini kullandı.



Bar'a güvenmediğini dile getiren Netanyahu, görevden alma kararını süregelen ve zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirdi.



Netanyahu, Şin-Bet'e güvense de Bar'ın görevden alınması kararının gerekli olduğunu savundu.

İSTİHBARAT BAŞKANI BAR'DAN TEPKİ

İsrail'in iç güvenlik teşkilatı Şin Bet Başkanı Ronen Bar ise Netanyahu'ya tepki gösterdi.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, Bar, "Görevden alınmamın 7 Ekim'e dayanmadığı açıktır." dedi



Bar, "Kamu yararıyla çelişen kişisel bir güven görevi beklentisi yanlıştır." diyerek Netanyahu'yu kişisel davranmakla suçladı.



Bar, "Beni görevden almaktaki sebebin 7 Ekim olmadığı açıktır. Başbakan, kararın aramızda süregelen bir güven eksikliği olduğu iddiasından kaynaklandığını açıkladı." ifadelerini kullandı.

Şabak'ın 7 Ekim'e ilişkin istihbarat hatalarına ve iç süreçlere işaret eden kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü aktaran Bar, "Soruşturma, örgütün uyarılarının siyasi kademe tarafından uzun süre ve kasıtlı olarak göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır." dedi.



Sadece ordu ve iç istihbarat teşkilatının değil, hükümet ve Netanyahu'nun da bu konuda sorgulanması gerektiğinin altını çizen Bar, bu konuda ısrarcı olduğunu dile getirdi.



Bar, yerine gelmesi muhtemel iki adayın en iyi şekilde hazırlanması için yükümlülüğünü yerine getireceğini kaydetti.

İSRAİL BAŞSAVCILIĞI: KEYFİ OLARAK GÖREVDEN ALAMAZ

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etti.

Miara, bu kararın altında yatan gerekçeler ile yasal dayanakların sunulması ve Netanyahu'nun bu kararı alıp alamayacağına ilişkin yeterliliğinin soruşturulması gerektiğini vurguladı.



Miara, bunlar yapılmadığı sürece Bar'ın görevden alınmasının mümkün olmadığını kaydetti.



Netanyahu'nun "kişisel güvensizlik" gerekçesine işaret eden Miara, konunun "olağanüstü hassasiyetine" ve "çıkar çatışmasına dönüşmesine" dikkati çekti.