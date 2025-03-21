İsrail yönetiminde çatlak: Görevden alınan ilk istihbarat başkanı oldu

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar’a hükümetten kötü haber geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Bar’ı görevden alma teklifinin hükümet tarafından kabul edildiği belirtilerek, "Hükümet, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'ın görevinin sonlandırılmasına yönelik teklifini oy birliğiyle onayladı. Ronen Bar’ın görevi, 10 Nisan 2025'te veya daimi bir Şin-Bet başkanı atandığında (hangisi önce gerçekleşirse) sona erecek" ifadeleri kullanıldı.



RONEN BAR: TEMELSİZ İDDİALARLA GÜVENDEN ALINIYORUM

Bar, görevden alınmasını oylayacak bakanlara gönderdiği mektupta, davet edildiği halde katılmayı reddettiği görevden alınmasının oylanacağı hükümet toplantısının İsrail yasalarına aykırı olduğunu ifade etti.



Netanyahu'nun görevden alma kararına gerekçe olarak öne sürdüğü, kendisi ile arasında güvensizlik sorunu olduğu yönündeki iddiaya karşı çıkan Bar, "Benim liderliğimdeki Şin Bet ile Başbakan arasında yoğun ve etkili bir işbirliği oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Şin-Bet direktörünün Başbakana değil halka sadık olması gerektiğini savunan Bar, "Netanyahu, görevden alınmam için öne sürdüğü gerekçeleri destekleyemedi. Talebime rağmen, somut örnekler sunulmadı." açıklamasında bulundu.



Bar, Netanyahu'nun aralarındaki güvenin eksik olduğu yönündeki ısrarının geçerli bir dayanağı olmadığını ancak asıl niyetinin Gazze'de ateşkes müzakerelerini anlaşmaya varmadan sürdürmek olduğunu savundu.



Netanyahu'nun, kendisini ve Mossad Şefi David Barnea'yı ateşkes ve esir takası müzakerelerinden çıkarma kararının heyete zarar verdiğini ve bu yolla esirlerin serbest bırakılması yönünde bir ilerleme kaydedilemediğini aktardı.



Bar, Netanyahu'nun ülkeyi "hem içeride hem de düşmanlara karşı zayıflatacak" adımlar attığını dile getirdi.



BAR'A GÖRE, KARARIN ARDINDA "ÇIKAR ÇATIŞMASI" VAR



Şin-Bet Direktörü Bar, mektubunda, Netanyahu'nun yakın danışmanlarının Katar'dan paravan şirketler aracılığıyla para aldıklarına ilişkin Şin-Bet'in yürüttüğü ve İsrail'de "Katargate" soruşturması olarak isimlendirilen soruşturmaya da değindi.



Bar, "Önemli soruşturma adımları atılıyor. Bu adımların, tamamen temelsiz iddialara dayalı ani ve aceleci bir görevden alma yoluyla aksatılmasının ardından yabancı çıkarları ve benzeri görülmemiş bir çıkar çatışması kokuları geliyor." ifadesini kullandı.



Başbakan Netanyahu'nun inisiyatifiyle görevden alınmasının, soruşturulan isimlere tehlikeli bir mesaj gönderdiği ve soruşturma sonucunu tehlikeye atabileceği konusunda uyardı.



"KATARGATE" SKANDALI



"Katargate" tartışmaları Katar'dan alınıp Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı ileri sürülen milyonlarca dolar iddiasıyla başlamıştı.



Bu iddialar, İsrail Başbakanı'nın sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ve Srulik Einhorn'un sanık sandalyesine oturduğu Şabak'ın ise soruşturduğu bir soruşturmaya dönüşmüştü.



İsrail basınında, Netanyahu'nun da Katar'dan 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de 50 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.



Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı aktarılmıştı.



NETANYAHU'NUN GÜVEN SORUNU KRİZE NEDEN OLDU



İsrail'de, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısının ardından devletin zirvesinde karşılıklı suçlamalarla gerek istifa etmek zorunda kalarak gerekse görevden alınarak koltuğuna veda edecek 7. isim iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar oldu.



Netanyahu, yayımladığı video mesajında, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı bir görüşmeye çağırarak, düzenlenecek kabine oturumunda görevden alınmasının oylanacağını bildirmişti.



Görevden alma kararını, Bar'a güvensizliğiyle gerekçelendiren Netanyahu, Şin-Bet'e güvense de Bar'ın görevden alınması kararının gerekli olduğunu savunmuştu.



İsrail basını, bağımsız bir kurum olarak kabul edilen Şin-Bet'in direktörünün ülke tarihinde ilk defa görevden alınacağına dikkati çekti.