İsrail, Yunan karasularında Sumud Filosu'na saldırdı. 21 tekneye el konuldu

DIŞİŞLERİ'NDEN MÜDAHALEYE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail 'in Sumud Filosu'na yaptığı müdahaleyi “korsanlık eylemi” olarak nitelendirdi. İsrail saldırısının seyrüsefer serbestisini ihlal ettiği de vurgulandı. Bakanlık, uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı ortak bir tutum takınmaya davet etti.

Açıklamada ayrıca filoda yer alan vatandaşların ve diğer yolcuların durumu konusunda gerekli girişimlerin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamadan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulamıştı .