İsrail, Yunan karasularında Sumud Filosu'na saldırdı. 21 tekneye el konuldu
30.04.2026 09:36
Son Güncelleme: 30.04.2026 10:25
Küresel Sumud Filosu'na müdahele anları kameralara yansıdı
Gazze'ye insani yardım için giden Sumud Filosu, Yunanistan açıklarında İsrail'in hedefi oldu. 21 tekneye İsrail el koydu.
İsrail donanması, Gazze insani yardım ulaştırmak amacıyla 58 tekne ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdı.
Yunanistan açıklarında İsrail güçleri filonun 21 teknesine el koyarken kurtulan 17 tekne Yunan karasularına girdi.
Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kıyılarından yüzlerce mil uzakta Küresel Sumud Filosu teknelerini “ele geçirdiği, iletişimi engellediği, sivilleri kaçırdığı ve uluslararası sularda kanunsuz bir emsal oluşturduğu” belirtildi.
Girit yakınlarındaki açık denizde insanların yasa dışı bir şekilde kaçırılması “korsanlık” olarak nitelendirilerek, “Şahit olduğumuz şey, İsrail'in Akdeniz’de kontrolü normalleştirmesi girişimi ve İsrail'in cezasızlığının tırmanmasıdır. Hiçbir devletin uluslararası sularda hak iddia etme, denetleme veya işgal etme hakkı yoktur. İsrail tam olarak bunu yaptı.” ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in müdahale ettiği filoda yer alan aktivistler ellerini kaldırıyor
"İsrail donanmasının saldırgan tutumunun bir parçası olarak gemileri durdurduğu, acil durum kanalları da dahil olmak üzere iletişim kanallarını engellediği ve sivilleri zorla kaçırdığı" vurgulanan açıklamada, "Burası ihtilaflı sınır bölgeleri değil, uluslararası sular." değerlendirmesi yapıldı.
Barcelona'dan denize açılan filonun Akdeniz'deki rotası ve İsrail'in müdahale ettiği nokta
SESSİZ KALANLARA DA TEPKİ
Küresel Sumud Filosu açıklamasında İsrail'in eylemleri karşısında sessiz kalanlara da tepki gösterdi. “Uluslararası hukuku savunduğu iddia eden hükümetlerin bir kez daha tek kelime etmemesi” eleştirildi.
Kaçırılanların serbest bırakılması için ne ivedi taleplerin ne de sorumluluk alma çağrıların olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu tepkisizlik tarafsızlık değil, izin vermek ve suç ortaklığıdır." ifadesine yer verildi.
NTV MUHABİRİ TEL AVİV'DEN GELİŞMELERİ AKTARDI
NTV muhabiri Özden Erkuş, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırılarına ait detayları Tel Aviv'den aktardı. Erkuş, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 175 aktivist ve alıkonulan 21 teknenin İsrail'e doğru yola çıktığının belirtildiğini belirtti. Erkuş, “Aktivistler ve tekneler İsrail'e doğru barışçıl şekilde yola çıktı denildi. 21 teknenin alıkonulduğu, 17 teknenin Yunan karasularına girdiği 14 teknenin de Yunan karasularına ilerlediği ifade edildi.” ifadelerini kullandı.
NTV muhabiri Erkuş, İsrail ordusunun filoda kalan gemiler eğer ısrarlı şekilde yollarına devam ederse İsrail'in onlara da benzer şekilde müdahale edileceği ve aktivistlerin alıkonulacağını söylediğini aktardı. Olayın gelişimini de aktaran Erkuş, İsrail'e ait birkaç fırkayetnin ve onlardan ayrılan zodyak botlar ve İHA'ların önce Sumud Filosu'nu taciz ettiğini, anonslar geçildiğini belirtti. İsrail'in aktivistlere İtalya'ya dönmeleri telkinlerinde bulunduğunu, dönmezlerse insani yardımları Aşdod'a götürebilecekleri söylediği ifade edildi. Erkuş, sonrasındaysa alıkonulma işleminin başladığını belirtirken herhangi bir gerginlik herhangi bir yaralanmaya ilişkin de bilginin olmadığını, ne Sumud Filosu'ndan ne de İsrail makamlarından böyle bir açıklamanın olmadığını aktardı.
DIŞİŞLERİ'NDEN MÜDAHALEYE TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Sumud Filosu'na yaptığı müdahaleyi “korsanlık eylemi” olarak nitelendirdi. İsrail saldırısının seyrüsefer serbestisini ihlal ettiği de vurgulandı. Bakanlık, uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı ortak bir tutum takınmaya davet etti.
Açıklamada ayrıca filoda yer alan vatandaşların ve diğer yolcuların durumu konusunda gerekli girişimlerin yapıldığı ifade edildi.
Açıklamadan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulamıştı .