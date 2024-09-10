İsrail askerleri Batı Şeria'da: 2 Filistinli öldü 10'u yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerim kentine baskınında biri kadın 2 kişinin yaşamını yitirdiği, cenazelerin El-Esra ve Tulkerim hastanelerine nakledildiği belirtildi.



Bakanlık, baskında yaralanan 10 Filistinlinin de söz konusu hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine ağır iş makineleri eşliğinde baskın düzenledi.



İsrail ordusu Sabit Devlet Hastanesini kuşatırken bölgede çatışma çıktı. Hava destekli baskında bazı binalara İsrailli keskin nişancılar yerleştirildi.



Filistinlilerin paylaştığı baskına dair görüntülerden birinde İsrail askeri aracından dükkanların kapatılması ve herkesin evlerine dönmesi yönünde anons yaptığı duyuldu.

EN KAPSAMLI SALDIRI



İsrail, 28 Ağustos'ta Batı Şeria'da, Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.



İsrail ordusu, 10 gün süren saldırı ve baskınlardan sonra ardında büyük yıkım bırakarak 6 Eylül'de geri çekilmişti.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 694 Filistinli hayatını kaybetti.