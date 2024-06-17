İsrail birlikleri hedefte: 7 asker daha çatışmalarda yaralandı

İsrail ordusu son 24 saat içinde 7 askerinin daha yaralandığını duyurdu.

Gazze'de Filistinli direniş gruplarıyla girilen çatışmalarda ya da Lübnan merkezli Hizbullah grubunun sınır ötesi saldırısında yaralanan İsrail askerlerinin sayısı arttı.



İsrail ordusu, yaptığı açıklamada askerlerin nerede yaralandığını belirtmedi ancak Gazze'de ya da Lübnan'daki Hizbullah grubuyla yaşanan çatışmalar sırasında yaralandığını ifade etti.

Ordu önceki gün yaptığı açıkalmada, Gazze'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda 8 askerinin öldüğünü açıklamıştı.



İsrail ordusunun verilerine göre, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana en az 662 asker öldürüldü ve bunların 311'i İsrail'in 27 Ekim'de Gazze'ye yönelik kara harekâtını başlatmasının ardından hayatını kaybetti.



Yaralanan asker sayısı ise 3 bin 848'e yükseldi.



İsrail, Birleşmiş Millelet Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes talep eden kararına rağmen Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarını sürdürmesi nedeniyle uluslararası kınamayla karşı karşıya kaldı.