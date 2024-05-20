İsrail'de Savaş Kabinesi karıştı: Başbakan Netanyahu, Gantz ve Eisenkot ile tartıştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İsrailli esirler hakkındaki müzakereler Savaş Kabinesinde ele alındı.



Savaş Kabinesinde, İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon'un yürüttüğü müzakerelere ilişkin öneri sunduğu ifade edildi.



Toplantı sırasında Gantz'ın Netanyahu'ya, "Müzakere heyeti konuşurken sana bakıyordum. Yüz ifadelerin ve vücut diline baktığımda, yaptıkları işi beğenmediğin belli. Eğer mesele buysa, değiştir ve güvendiğin birilerini getir." dediği aktarıldı.



Netanyahu'nun buna karşılık "Savaşı sona erdirecek herhangi bir öneri almak istemiyorum." şeklinde cevap verdiği kaydedildi.



Eisenkot ise Netanyahu'ya, "Burada hiç kimse savaşı durdurmak istemiyor ama senin tutumun esirlerin geri gelmesini sağlamıyor. Heyete anlaşma yapması için hiç fırsat vermiyorsun." ifadeleriyle karşı çıktı.