İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında yapılan diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Filistinli mahkumlar açlık grevine başladı.
Açlık grevine başlayanların sayısı 400'e ulaşırken bu sayının bir hafta içinde 2 bine çıkması bekleniyor.
Tutuklular jammer cihazlarının kaldırılmasını, aile ziyaretlerinin yeniden başlamasını, ankesörlü telefon bağlanmasını ve baskınların sonlandırılmasını talep ediyor.
İsrail'de 400 Filistinli mahkum açlık grevinde
NTV HaberDünya
İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 400 Filistinli mahkum açlık grevine başladı. Açlık grevine başlayan mahkumlar hapishane şartlarında iyileştirme talep ediyor.
İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında yapılan diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Filistinli mahkumlar açlık grevine başladı.