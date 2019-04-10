İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında yapılan diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Filistinli mahkumlar açlık grevine başladı.

Açlık grevine başlayanların sayısı 400'e ulaşırken bu sayının bir hafta içinde 2 bine çıkması bekleniyor.

Tutuklular jammer cihazlarının kaldırılmasını, aile ziyaretlerinin yeniden başlamasını, ankesörlü telefon bağlanmasını ve baskınların sonlandırılmasını talep ediyor.