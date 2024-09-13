İsrail'de 7 Ekim istifası: İstihbarat komutanı görevi bıraktı

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Hamas öncülüğündeki saldırıları önleyemediği ve ülkesini uyaramadığı için üst düzey bir askeri istihbarat yetkilisinin istifa ettiğini duyurdu.



İsrail ordusunun en büyük ve en önemli istihbarat birimi olan 8200 Numaralı Birimin komutanı Yossi Sariel, yakın gelecekte istifa edeceğini bildirdi.

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İSRAİL ORDUSUNDA İKİNCİ ÜST DÜZEY İSTİFA



Sariel, askeri istihbarat şefi Tümgeneral Aharon Haliva'nın nisan ayında istifa etmesinin ardından 7 Ekim saldırıları nedeniyle istifa eden ikinci üst düzey askeri yetkili oldu.



Sariel istifa mektubunda, “7 Ekim sabahı saat 06:29’da, kendimden beklediğim görevi, komutanlarımın ve astlarımın benden beklediği görevi ve çok sevdiğim ülkenin vatandaşlarının benden beklediği görevi yerine getiremedim” diye yazdı.



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İSTİHBARAT BAŞARISIZLIKLARI



İstifalar, ülke liderlerinin savaşa yol açan güvenlik ve istihbarat başarısızlıklarından sorumlu tutulması gerektiği yönündeki artan baskıları yansıtıyor.



İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasıyla meydana gelen istihbarat başarısızlıklarını özel olarak araştırıyor.



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SORUMLULUK KİMİN?



Ülkede, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlıkların araştırılması için kapsamlı bir soruşturmanın kimin sorumluluğunda olacağı ve ne zaman başlayacağı konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor.



İsrail muhalefeti, devlet soruşturması zamanının geldiğini söylerken, Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'deki savaş sona erene kadar konuyla ilgili büyük bir soruşturmanın ertelenmesi gerektiğini savunuyor.