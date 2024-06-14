İsrailde anketler Netanyahu'ya karşı "Gantz" diyor

İsrail'de sol görüşlü Ma'ariv gazetesi ve sağ görüşlü Israel Hayom gazetesi için yapılan anketler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşısında eski genelkurmay başkanı Benny Gantz'ın önde olduğunu gösteriyor.

İsrailde anketler Netanyahu'ya karşı "Gantz" diyor

İki yeni seçim anketi Netanyahu'nun partisi Likud'un eski bakan Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisi ile arasındaki farkı azalttığını gösteriyor.

Ancak her iki anket de seçmenlerin çoğunluğunun ülkenin lideri olarak Gantz'ı tercih edeceğini gösterdi.

Sol görüşlü Ma'ariv gazetesi ve sağ görüşlü Israel Hayom gazetesi için yapılan anketler Likud'un Ulusal Birlik Partisi'nin 21 sandalye gerisinde 24 sandalye kazandığını gösterdi.

Geçen hafta Ma'ariv'in anketi Gantz'ın partisini 27 sandalyede gösteriyordu. Yılın başında Likud düzenli olarak 30'ların üzerinde oy alıyordu.

Reuters'ın bildirdiğine göre anket ayrıca mevcut iktidar koalisyonunun 120 sandalyeli Knesset'te ana muhalefet partilerinin 58 sandalyesine karşılık 52 sandalye kazanacağını ortaya koydu.

Netanyahu erken seçim çağrısı yapmayı redderken, koalisyonu devam ederse 2026'ya kadar oylama yapılmayacak.

Israel Hayom'un anketine göre koalisyon 50 sandalyeye sahipken muhalefet partileri 61, UAL ve Hadash-Ta'al ise 9 sandalyeye sahip.

İsrailde anketler Netanyahu'ya karşı "Gantz" diyor - 1

İKİ PARTİYİ DE GERİDE BIRAKABİLİR

Her iki anket de seçmenlerin çoğunluğunun Netanyahu ile başa baş bir seçimde Gantz'ı başbakan olarak tercih edeceğini gösterdi.

Ancak Israel Hayom anketi, eski başbakan Naftali Bennett'in Likud kampı dışından diğer iki merkez sağ siyasetçi Avigdor Liberman ve Gideon Saar ile güçlerini birleştirmesi halinde, kuracakları ittifakın hem Likud'u hem de Gantz'ın Ulusal Birlik Partisi'ni yenebileceğini gösterdi.

Eski bir ordu generali ve son hükümette savunma bakanı olan Gantz, Hamas'ın 7 Ekim'deki yıkıcı saldırısının ardından ulusal birlik jesti olarak geçen yıl Netanyahu'nun koalisyonuna katılmıştı.

Ancak diğer bakanlarla defalarca çatıştı ve Netanyahu'dan 'de dokuzuncu ayına giren savaş için net bir stratejik plan açıklamasını talep ettikten sonra hükümetten ayrıldı.

Hamas'ın 7 Ekim saldırısının gerçekleşmesine olanak sağlayan güvenlik zafiyetlerinden sorumlu tutulan Netanyahu, erken seçim çağrısı yapmayı reddetti ve dindar ve sağcı yerleşimci yanlısı partilerle kurduğu koalisyonun sürmesi halinde normal şartlarda 2026 yılına kadar seçmen karşısına çıkmayacak.

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