İsrailde anketler Netanyahu'ya karşı "Gantz" diyor

İki yeni seçim anketi Netanyahu'nun partisi Likud'un eski bakan Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisi ile arasındaki farkı azalttığını gösteriyor.



Ancak her iki anket de seçmenlerin çoğunluğunun ülkenin lideri olarak Gantz'ı tercih edeceğini gösterdi.



Sol görüşlü Ma'ariv gazetesi ve sağ görüşlü Israel Hayom gazetesi için yapılan anketler Likud'un Ulusal Birlik Partisi'nin 21 sandalye gerisinde 24 sandalye kazandığını gösterdi.



Geçen hafta Ma'ariv'in anketi Gantz'ın partisini 27 sandalyede gösteriyordu. Yılın başında Likud düzenli olarak 30'ların üzerinde oy alıyordu.



Reuters'ın bildirdiğine göre anket ayrıca mevcut iktidar koalisyonunun 120 sandalyeli Knesset'te ana muhalefet partilerinin 58 sandalyesine karşılık 52 sandalye kazanacağını ortaya koydu.



Netanyahu erken seçim çağrısı yapmayı redderken, koalisyonu devam ederse 2026'ya kadar oylama yapılmayacak.

Israel Hayom'un anketine göre koalisyon 50 sandalyeye sahipken muhalefet partileri 61, UAL ve Hadash-Ta'al ise 9 sandalyeye sahip.