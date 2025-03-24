İsrail’de araçla ezme girişimi: 1 kişi öldü

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, Hayfa'nın güneydoğusundaki Yokneam bölgesinde gerçekleşen saldırıda 75 yaşındaki İsraillinin hayatını kaybettiği aktarıldı.



Açıklamada, araçla ezme girişiminde yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.



İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Yokneam bölgesindeki bir otobüs durağına araçla ezme eylemi gerçekleştiren şahsın aracından inerek silahla ateş açtığı ve bir kişinin ölümüne sebep olduğu belirtildi.



Araçla kaçan failin yakalanarak etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

