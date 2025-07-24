İsrail'de araç otobüs durağına daldı: Sekiz kişi yaralandı

İsrail'de bir araç kalabalığın arasına daldı. İsrail ulusal ambulans servisi MDA, ülkenin iç kesimlerinde yaşanan olayda sekiz kişinin yaralandığını açıkladı.

AA'nın aktardığına göre, İsrail polisi de konuya ilişkin açıklamasında, olayın Beit Lid kavşağının yakınlarında yaşandığını ve aracın kalabalığa daldığı bir olay olduğundan şüphelenildiğini belirtti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yaralıların durumu hakkında bilgi veren MDA, iki kişinin yaralarının orta derecede olduğunu, diğer kişilerin ise hafif yaralar aladığını bildirdi. Yaralılar tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Haaretz gazetesine yansıyan habere göre, aracın sürücüsü Kfar Yona kentinin girişine yakın bir noktada, bir otobüs durağında yaşanan olayın ardından olay yerinden kaçtı. Polis, daha sonra aracı terk edilmiş bir halde buldu.

İsrail polisi, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı. İsrail polisi, olayı "terör saldırısı" şüphesiyle değerlendirdiğini açıkladı.