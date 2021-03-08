İsrail'de aşı olanlara kafe ve restoranlar serbest

Nüfusunun yüzde 96’sını aşılayan İsrail'de Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan lokanta, kafe ve etkinlik mekanları, aşının iki dozunu da yaptıran kişilere hizmet vermeye başladı.

Anadolu Ajansı 08.03.2021 - 11:22

İsrail'de aşı olanlara kafe ve restoranlar serbest

İlişkili Haberler

İsrail'de Covid-19'u atlatanlar da aşılanacak

İsrail'de Covid-19'u atlatanlar da aşılanacak

İsrail, Nisan'da bütün Covid-19 önlemlerini kaldırmayı planlıyor

İsrail, Nisan'da bütün Covid-19 önlemlerini kaldırmayı planlıyor

Dünyada nüfusuna oranla en fazla aşının yapıldığı ülke olan İsrail'de, salgın nedeniyle getirilen önlemler kademeleri şekilde gevşetilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bugünden itibaren, lokanta ve kafeler, Covid-19 aşısının her iki dozunu da yaptıranlara verilen "yeşil pasaport" isimli belgeye sahip kişilere hizmet vermeye  başladı.

Yeşil pasaport sahipleri, 300 kişiyi ya da mekanın kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde kapalı alanlarda düzenlenen etkinliklere katılabilecek.

Ayrıca kültürel ve sportif faaliyetlere de yeşil pasaporta sahip sınırlı sayıda izleyicinin katılmasına izin verilecek.

YAKLAŞIK 600 BİN KİŞİ AŞI OLMADI

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 4 milyon 929 bin kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 716 bin kişiye de ikinci dozu yapılırken aşı olanların sayısı 8 milyon 689 bine ulaştı.

Aşılama sayesinde ocak ayında 10 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı, 4 binin altına düşmüş durumda.

Ülkede Covid-19 önlemleri kapsamında, lokanta ve kafeler sadece paket servisi hizmeti verebiliyordu.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...