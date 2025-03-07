İsrail'de ateşkes anketi: Halkın yüzde 44'ü Gazze’de ateşkes istiyor

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun devam eden yolsuzluk davasına ilişkin bir anket yayımlandı.



KAN'ın anketine göre, katılımcıların neredeyse yarısı İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sürdürmesi gerektiğini düşünürken yalnızca yüzde 9'luk bir kesim İsrailli esirlerin serbest bırakılmaması pahasına Gazze Şeridi'ne saldırıların devam etmesi gerektiğini dile getirdi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önerdiği ve İsrail’in de benimsediğini duyurduğu, ateşkesin Ramazan ayı ve Yahudilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı (12-20 Nisan) boyunca uzatılması planına destek verenlerin oranı ise yüzde 34'de kaldı.



Ankete katılanların yüzde 13'ü ise kararsız olduğunu bildirdi.

2. AŞAMA GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMADI



İsrail'in, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.



Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamanın ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.



YÜZDE 41 NETANYAHU'NUN BAŞBAKANLIĞA UYGUN OLMADIĞINA İNANIYOR



İsrail devlet tevizyonu KAN’ın anketine katılanlara Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davası hakkındaki görüşleri de soruldu.



Buna göre, katılımcıların yüzde 41’i yolsuzluk davası devam eden Netanyahu'nun başbakanlık görevini yürütmesinin uygun olmadığının ilan edilmesini desteklerken, İsrail’in Gazze’ye saldırıları tamamen sonra erene kadar yolsuzluk davasının askıya alınmasını destekleyenlerin oranı yüzde 28 olarak kaydedildi.



Ankete katılanların yüzde 18'i Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının tamamen düşürülmesi gerektiğine inandığını belirtirken, yüzde 13’lük kesim kararsız olduğunu bildirdi.



Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.