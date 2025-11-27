İsrail'de bakanlık, Müslüman kuruluşun yasaklanmasını talep ediyor

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD'nin Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki yapılanmalarını "yabancı terör örgütleri listesine" alma kararının ardından, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) ve onunla işbirliği yapan bütün kuruluşların ülkede yasaklanmasını resmen talep etti.

Bakan Chikli, Amerikan X hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına Hamas ve Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü CAIR ve ilişkili kuruluşların yasaklanması için yazılı talepte bulunulduğu duyurdu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde ise Bakan Chikli'nin Savunma Bakanlığına yaptığı yazılı talebinin CAIR yetkililerinin ülkeye girişinin yasaklanmasını da içerdiği kaydedildi.

Texas Valisi Abbott, CAIR'i "yabancı terörist ve uluslararası suç örgütleri" ilan ettiğini duyurmuştu.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi ise "terör örgütü" ilanının üzerine Vali Abbott ve Texas eyaleti Başsavcısı Ken Paxton'a dava açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki yapılanmalarının "yabancı terör örgütleri" listesine eklenmesini öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin söz konusu kararını bahane ederek, İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu Ra'am Partisi'ni de yasaklamayı hedeflediği belirtiliyor.