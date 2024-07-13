İsrail'de Batı Nil virüsü alarmı: 31 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Sağlık Bakanlığının, Batı Nil virüsü sebebiyle ölenlerin sayısının son iki günde yüzde 70'in üzerinde arttığını bildirdiği aktarıldı.



Mayıs ayından bu yana virüs sebebiyle 31 kişinin öldüğü dile getirilen haberde, son bilgilere göre özellikle Tel Aviv çevresi ve Kudüs'te "olağandışı vakaların görülmeye devam ettiği" ifade edildi.



Haberde, uzmanların vaka sayısındaki artış konusunda net bir açıklama getiremediği ancak bunun, "yaz mevsiminin başında havaların normalden daha sıcak olmasından kaynaklanmış olabileceği" yorumunda bulunduğu kaydedildi.



Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor.