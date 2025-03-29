İsrail'de "bebek katili" krizi: Öğretim görevlisinin derslerine son verildi

İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail ordusuna "bebek katili" diyen Ben-Gurion Üniversitesi öğretim görevlisi Sebastian Ben-Daniel'in pilotluk derslerine son verdi.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre ayrıca Ben-Gurion Üniversitesi'ndeki 26 profesörün okul yönetimine "üniversitenin ve öğrencilerin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle" Ben-Daniel'in görevden alınmasını talep eden bir mektup yazdığı bildirildi.



Mektupta Ben-Daniel'in sözlerinin ifade özgürlüğü değil, "açık bir kışkırtma" olduğu iddia edildi.



Siyonist Im Tirtzu örgütü de Ben-Daniel'in "İsrail'deki hiçbir akademik kurumda yeri olmadığını" iddia ederek görevden alınması çağrısında bulundu.



SOSYAL MEDYADA "ETNİK TEMİZLİK" TEPKİSİ



The Times of Israel'in haberine göre, Ben-Daniel, Mart başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, İsrail askerlerinin "çocukları öldürme emirlerini gönüllü olarak yerine getirdiğini", askerlere "Filistinli çocukları öldürmenin öğretildiğini" ve İsrail ordusunun "bebek katili olduğunu" yazmıştı.



İsrail ordusunun Batı Şeria'da "etnik temizlik" yaptığını söyleyen Ben-Daniel, İsrail'in "apartheid" bir rejim olduğunu kaydetmişti.



Ben-Daniel, bu yorumlarının ardından Im Tirtzu örgütü tarafından hazırlanan ve binden fazla öğrencinin imzaladığı bildirilen bir dilekçe nedeniyle üniversite yönetimi tarafından açığa alınmıştı.



Daha sonra üniversiteden yapılan açıklamada, öğretim görevlisiyle ilgili şikayetlerin incelendiği ve açığa alma kararının kaldırılmasına karar verildiği belirtilmişti.



Üniversite, Ben-Daniel'in söz konusu yorumları nedeniyle özür dilediğini aktarmıştı.



Haaretz gazetesi ise 100'den fazla öğretim görevlisinin okul yönetimine yazdıkları bir mektupla Ben-Daniel'e destek verdiğini kaydetmişti.



Akademisyenlerin mektupta, Ben Daniel'in eleştirilerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiği ve üniversiteyi akademisyeni "cadı avından" korumaya çağırdığı belirtilmişti.