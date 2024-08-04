İsrail'de bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bıçaklı saldırıda iki İsrailli öldü, iki kişi ise yaralandı.



Polisin saldırı şüphelisini ateş açarak "etkisiz hale getirdiği" belirtildi ancak sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.



İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre, saldırıda bir İsrailli öldü, ikisi ağır üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail polisinin ateş açtığı kişinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan bir Filistinli olduğu belirtildi.