İsrail’de bir bakan daha Covid-19’a yakalandı

İsrail’de Covid-19 salgını bakanlar arasında yayılıyor. İsrail’de Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in ardından 63 yaşındaki Maliye Bakanı Avigdor Lieberman’ın da Covid-19’a yakalandığı bildirildi. Lieberman yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini izole edeceğini ve evden çalışmaya devam edeceğini aktararak, "Kendimi iyi hissediyorum ve önümüzdeki birkaç gün kendimi tecrit edeceğim" ifadelerini kullandı. Lieberman, 10 Ocak’ta dördüncü doz Covid-19 aşısını yaptırmıştı.



Dışişleri Bakanı Lapid de 10 Ocak’ta Covid-19’a yakalandığını duyurmuş, Lapid’in virüsü güvenlik ekibindeki bir kişiden kapmış olabileceği ifade edilmişti.