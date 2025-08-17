İsrail'de bugün hayat duracak

İsrail'de, rehine aileleri tarafından başlatılan genel grev kapsamında Tel Aviv'de ilk eylem düzenleniyor.

Aileler, pankartlarla ana yolu trafiğe kapatarak Gazze'deki İsraillilerin geri getirilmesi için protesto gösterisi düzenlendi.

Rokah Caddesi'nde toplanarak Gazze'deki İsraillilerin serbest bırakılması için anlaşmaya varılmasını talep eden İsrailliler, hükümetin esir takası anlaşmasını bir an önce yapması için sloganlar attı.



İsrail basınına göre iş bırakma eylemleri ve mitingler, İsrail'in savaşı genişletme ve Gazze Şehri'ni ele geçirme kararını protesto etmek için düzenleniyor İsrailli askeri yetkililere göre, yeni işgal planı rehinelerin hayatını tehlikeye atacak.

İsrailli yetkililere göre, Gazze'de şu anda 50 rehine bulunuyor ve bunlardan 20'sinin hayatta olduğu sanılıyor. 7 Ekim Konseyi ve savaşın başlangıcından bu yana hayatını kaybeden rehinelerin ve askerlerin ailelerini temsil eden diğer gruplar, “askerleri ve rehineleri kurtarmak için ülkeyi kapatacaklarını” açıkladı.