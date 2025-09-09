İsrail'de büyük hazırlık: Gazze Şehri için en kapsamlı emir verildi

İsrail ordusu (IDF) Gazze Şehri için en büyük tahliye emrini yayınladı. IDF, bu sabah yaptığı açıklamada, saldırıların yoğunlaşacağı sinyalini verdi.

Albay Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, "Savunma güçleri Hamas'ı yenilgiye uğratmaya kararlıdır ve Gazze Şehri bölgesinde daha büyük bir güçle hareket edecektir” dedi.



İsrail basınına göre tahliye emrinin kapsamı ve aciliyeti, IDF'nin Gazze Şehri'ni tamamıyla işgal etmesinin yakın olduğunu gösteriyor.



Daha önceki tahliye talimatları, yereldi ve belli bölgeleri kapsıyordu. Tahliye duyuruları Filistinliler için yeniden sürgün anlamına geliyor. Şehirdeki yaklaşık 1 milyon Filistinli'den, şimdiye kadar 100 bin kadarının evlerinden ayrıldığı belirtiliyor.

NETANYAHU'DAN "SADECE BAŞLANGIÇ" TEHDİDİ

Netanyahu, dün akşam yaptığı açıklamada, Gazze Şehri'ndeki Filistinlilere "Hemen ayrılın" diye seslendi. Netanyahu, iki günlük saldırılardan bahsederek, "Tüm bunlar ana operasyonun sadece başlangıcı, sadece açılışı" diye ekledi.



Filistinli grup Hamas ise Netanyahu'nun tehdinin Gazze Şehri sakinlerinin açıkça zorla yerinden edilmesi anlamına geldiğini söyledi. Hamas, "Bu, bombardıman, katliamlar, açlık ve ölüm tehditlerinin ağırlığı altında gerçekleşiyor. Uluslararası hukuk ve sözleşmelere açık ve benzeri görülmemiş bir meydan okuma oluşturuyor” dedi.



"HAMAS'IN İSTİHBARAT BİNALARI"

İsrail ordusu, bir yandan Gazze Şehri'nde saldırıları da sürdürüyor. El Cezire'nin bildirdiğine göre bu sabahki bombardımanlarda şehirdeki iki apartman bloğu yerle bir oldu. Ordu, binalarda Hamas'ın istihbarat faaliyeti yürüttüğünü iddia etti.



IDF, Filistinlileri şehir merkezinden çıkmaya zorlamak için özellikle yüksek binaları hedef alıyor. Bu binalarda Hamas'ın gözcü bulundurduğunu iddia ediyor.



İŞGAL PLANI NE ANLAMA GELİYOR?

İsrail'in Gazze Şehri'ni işgal planı, 21 Ağustos'ta İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından güvenlik kabinesinde onaylanmıştı. İsrail bu ele geçirme saldırısına "Gideon'un Savaş Arabaları 2 Harekatı" ismini verdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söyledi. İsrail ordusu, uluslararası baskıya rağmen işgal planının ilk aşamasını 28 Ağustos'ta başlattı.



Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye sürülecek, şehir kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

CAN KAYBINDA SON DURUM



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 552 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 96 kişi yaralandı.



140'ı çocuk olmak üzere 393 Filistinli ise açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

