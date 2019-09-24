İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin hükümet kurma çalışmaları kapsamında Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz'ın lideri eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'la bir araya geldi.



İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin görüşmede her iki lidere de, "Halkın seçimlerin tekrar edilmemesini istediğini" iletti.



Netanyahu ve Gantz ise yaptıkları ortak açıklamada, görüşmede İsrail'de birliği sağlamanın yollarını ele aldıklarını ifade etti.



Liderler yarın da Cumhurbaşkanı Rivlin'in katılımıyla yeniden bir araya gelecek.



Hükümeti kurma görevinin verileceği ismin de yarın açıklanması bekleniyor. İsrail'de 17 Eylül'de yapılan seçimlere göre, hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gereken 61 milletvekiline ulaşamamıştı.