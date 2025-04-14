İsrail'de büyük kriz: Eski Mossad şefleri de Netanyahu karşıtı harekete katıldı

İsrail Hava Kuvvetleri gazilerinin ortak bir mektup yazarak Binyamin Netanyahu hükümetine çağrı yaptığı mektuba eski Mossad şefleri ve çalışanları da dahil oldu.

İlk etapta binden fazla asker ile akademisyenler ve askeri doktorlar mektubu imzalamıştı.

Times of Israel'in bildirdiğine göre 250'den fazla eski Mossad üyesi, Gazze'deki savaşın bitmesi anlamına gelse bile Hamas'ın elindeki rehinlerin serbest bırakılmasının hükümet tarafından öncelik hale getirilmesi çağrısı yapan mektuba destek verdi.

Eski rehine müzakerecesi David Meidan tarafından organize edilen imzacılar arasında güvenlik servisinin eski şefleri Danny Yatom, Efraim Halevy ve Tamir Pardo da yer alıyor.

MEKTUPTA NE VAR?

İmzaya açılan mektupta şu ifadeler yer alıyor: "Savaşın devam etmesinin askerlerimizin ve rehinelerin hayatlarını tehlikeye attığına inanıyoruz ve acılara son verecek bir anlaşmaya varmak için tüm seçenekler tüketilmelidir. Hükümeti, ülkenin ve vatandaşlarının güvenliği için cesur kararlar almaya ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz."

Mektupta, Gazze'deki savaşın Netanyahu'nun kendi savaşı olduğuna dikkat çekilerek, "Güvenlik çıkarlarına değil, öncelikle siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği yönündeki vahim ve rahatsız edici iddiaya katılıyoruz” deniliyor.

"HER TEREDDÜT ANI UTANÇTIR"

"Savaşın sürdürülmesi, belirtilen hedeflere hiçbir katkı sağlamadığı gibi rehinelerin, IDF askerlerinin ve masum sivillerin ölümüne yol açacaktır" diye devam eden mektupta, "Yedek kuvvetlerin erozyona uğramasından ve göreve gitmeme oranlarının artmasından endişe duyuyor ve bu eğilimin uzun vadeli sonuçlarından kaygı duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen her günün İsrailli rehinelerin hayatlarını riske attığı belirtilerek "Her ilave tereddüt anı bir utançtır" cümlesine yer veriliyor.

NETANYAHU "KOVULACAKLAR" DEDİ

Netanyahu, yedek askerlerden gelen ve hükümeti Hamas'a karşı savaşın sürdürülmesi yerine rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına öncelik vermeye çağıran mektupların, hükümetini devirmek isteyen örgütler tarafından finanse edilen küçük bir azınlığı temsil ettiğini öne sürdü.

Netanyahu, şunları söyledi: “Bu küçük, gürültülü, anarşist ve bağlantısız bir grup emekli, bunların büyük bir kısmı yıllardır askerlik yapmıyor. Bu ayrık otları İsrail Devletini ve IDF'yi zayıflatmaya çalışıyor ve düşmanımızı bize zarar vermeye teşvik ediyor. Düşmanlarımıza zaten bir kez zayıflık mesajı verdiler. Bunu tekrar yapmalarına izin vermeyeceğiz."



İsrail vatandaşlarının "dersini aldığını" belirten Netanyahu, "Hangi kirli ismi verirlerse versinler, hizmet etmeyi reddetmektir. Reddetmeyi teşvik eden her kim olursa olsun derhal kovulacaktır” diye konuştu.

