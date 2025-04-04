İsrail’de çarpıcı anket: Halk “İç savaş çıkabilir” diyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Filistin toprakları, Lübnan ve Suriye’ye saldırıları devam ederken, İsrail’de yapılan yeni bir kamuoyu yoklaması katılımcıların yüzde 60’ının ülkede bir iç savaş çıkabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.



The Jerusalem Post haber sitesinin aktardığına göre, Yahudi Halkı Politika Enstitüsü (JPPI) tarafından yapılan “İsrail Toplum Endeksi” isimli anket, halkın yüzde 60’ının İsrail'de iç savaş çıkmasının gerçek bir tehlike olduğunu düşündüğünü gösterdi. Buna göre, sonuçları 3 Nisan Perşembe günü yayınlanan ankette, katılımcılara İsrail Yüksek Mahkemesi’nin eski başkanı Aharon Barak’ın “İsrail iç savaşa çok yakın” sözleri soruldu. Katılımcıların yüzde 27’si bu ifadeye katıldığını söylerken, yüzde 33 Barak’ın abartılı bir ifade kullandığını ancak yine de gerçek bir iç savaş riskinin bulunduğunu kaydetti. Böyle bir risk olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 16’da kaldı.



İSRAİL’DE “DERİN DEVLET” VAR MI?



Anket katılımcılarına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat Şin Bet Şefi Ronen Bar’ı tartışmalı bir şekilde görevden almaya çalışması ve Yüksek Mahkeme’nin buna müdahalede bulunma teşebbüsü de soruldu. Katılımcıların yüzde 51’i mahkemenin müdahale çabasına karşı çıkarken, yüzde 38, Bar’ın görevden alınmasının Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesi gerektiğini söyledi.



Katılımcılar, anket kapsamında “derin devlete” dair soruya da yanıt verdi. Sonuçlara göre, katılımcıların beşte ikisi ülkede bir “derin devlet” olduğunu söyleyen Netanyahu’nun “yanlış düşündüğünü” inanıyor; beşte biri ise “abarttığını” düşünüyor. Aşırı sağcı katılımcıların yüzde 79’u “derin devlet” olduğu yönündeki ifadeye katılırken, Netanyahu’nun yanlış düşündüğünü söyleyenlerin oranı solcular arasında yüzde 78, merkez sol seçmenler arasında yüzde 76, siyasi yelpazenin merkezindeki katılımcılar için ise yüzde 61 oldu.

