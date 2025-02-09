İsrail'de çatlak büyüyor: "Ortadoğu'da alay konusu olduk"

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Ben Gvir, yerel "Kol Barama" radyosuna röportaj verdi.



Ben-Gvir, "İsrail, Ortadoğu'da alay konusu haline geldi ve şu anda bunu anlayıp anlamadığımızdan emin değilim." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK GÖREVİNDEN İSTİFASINI HATIRLATTI



Netanyahu hükümetinin Hamas ile yapılan ateşkes ve esir değişim anlaşmasını onaylamasına tepki olarak ocak ayında istifa ettiğini hatırlatan Ben Gvir, "Ne yazık ki hükümette Gazze'ye insani yardımların gönderilmesine karşı çıkan tek kişiydim. Oysa 180 derecelik bir değişim yaratabilirdim." dedi.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN GAZZE İDDİALARI



Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD baskısı karşısındaki tutumunu da eleştirerek "Sürekli baskı altında hareket edemezsiniz. ABD Başkanı’na karşı durmanın kolay olmadığını biliyorum ama Başbakan’dan gerçeği söylemesini ve hikayeler anlatmamasını bekliyorum." şeklinde konuştu.



İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakıt ve insani yardım girmesine izin vermemesi gerektiğini savunan Ben Gvir, bu yardımların "Hamas’ın eline geçtiğini" iddia etti.