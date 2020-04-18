İsrail'de Covid-19 vaka sayısı 13 bini aştı

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.



Ülkede böylece Covid-19 kaynaklı can kaybı 158'e ulaşırken, 125 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 13 bin 107'e yükseldiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca hastalardan 167'sinin durumunun ağır olduğu, 3 bin 247 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.



İsrail'de Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.



Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.



Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.