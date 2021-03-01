İsrail'de Covid-19'u atlatanlar da aşılanacak

İsrail yönetimi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) atlatan kişilere de Covid-19 aşısının ilk dozunun yapılmasını kararlaştırdı.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Covid-19'u 3 ay veya daha fazla süre önce atlatan kişilerin yarından itibaren aşı olabileceğini duyurdu.



Ancak bu kişilere hastalığa yakalanmayanların aksine tek doz aşı yapılacağı belirtildi.



Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 4 milyon 745 bin 665 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 399 bin 367 kişiye de ikinci dozu yapıldı.



Ülkede, 5 bin 760 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 779 bini aştı.

