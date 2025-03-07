İsrail'de değişim rüzgarı: Ordu Sözcüsü Hagari görevden alınıyor

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'yle görüşerek emekliliği konusunda anlaştı.



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hagari ile sorunlar yaşadığı kaydedilen haberde, Zamir'in Hagari'yi görevden almaya karar verdiği bildirildi.



Haberde, İsrail ordusunun, ikili arasında yapılan görüşmenin ardından Zamir'in Hagari'yi önümüzdeki hafta görevden alacağını ve Hagari'nin emekliye ayrılacağını bildirdiği aktarıldı.



Hagari'nin yerine geçecek adaylardan birinin Benny Aharon olduğu kaydedildi.

