İsrail'de "diplomatik pasaport" baskını: Netanyahu'nun oğlu da listede

İsrail polisi, Kudüs'teki İsrail Dışişleri Bakanlığı ofisine baskın düzenleyerek, hak sahibi olmayan vatandaşlara diplomatik pasaport verildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bazı belgelere el koydu.



Haaretz'e konuşan iki yetkili, incelenen pasaportlardan birinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya ait olduğunu belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA YOLSUZLUK



Geçtiğimiz aralık ayında, İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, muhalefetteki Likud partisinin gelecekteki bir seçimde yer alabilecek güçlü üyelerine diplomatik pasaport verilmesi emri verdiği ortaya çıkmıştı.



Bakanlıktaki uzman personelin, bu kişilerin diplomatik pasaport almaya uygun olmadığı görüşünü dile getirmesine rağmen bu adımın atıldığı aktarıldı.

NETANYAHU'NUN OĞLU İÇİN DE ÇIKARILDI



Cohen ayrıca, kriterleri karşılamamasına rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu için de diplomatik pasaport siparişi verdi.



İsrail Dışişleri Bakanlığı yönetmeliklerinde diplomatik pasaport almaya hak kazanma koşulları açıkça belirtiliyor.

Bu koşulları karşılamayan ve yine de belgeyi almak isteyenler, özel durumu inceleyen ve talebi haklı çıkaracak bir neden olup olmadığına karar veren özel bir komiteye yönlendirilir.

KRİTERLERİ KARŞILAMADIĞI HALDE LİSTEDE



Bu haberlerin İsrail basınında geniş yer tutmasının hemen ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen iddiaları itibarsızlaştırmaya çalıştı.



Dışişleri Bakanlığı mayıs ayında, ulusal güvenliği gerekçe göstererek diplomatik pasaport sahiplerinin yüzde üçünden azının ismini açıkladı.



Yair Netanyahu'nun bir tane kriterle karşılamamasına rağmen listeye dahil edilmesi sonucu pasaport sahibi olduğu ortaya çıktı.