İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde görüştü.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Netanyahu ardından Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya ulaştırılmasını hedefleyen "East-Med" projesinin ele alındığı üçlü zirveye katıldı.



İsrail Başbakanı Netanyahu ev sahipliğinde yapılan üçlü zirveye Pompeo’nun yanı sıra Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da katıldı.



Zirvede Girit adasından İtalya'ya kadar inşa edilmesi planlanan 2 bin kilometrelik doğalgaz boru hattı projesi de ele alındı.



Boru hattının maaliyetinin yaklaşık 7 milyar dolar'ı bulması bekleniyor. Zirve sonunda yapılan ortak açıklamadaysa, "4 ülke Doğu Akdeniz'deki bölgesel işbirliğini arttırma, enerji bağımsızlığını destekleme ve güvence altına alma konusunda anlaştı" ifadeleri yer aldı.



Açıklama ayrıca Doğu Akdeniz'de son bulunan doğalgaz rezervlerinin memnuniyetle karşılandığı ve bu rezervin enerji güvenliğine ve çeşitlendirilmesine vereceği katkıda bulunacağına vurgu yapıldı.

