İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Eisenkot ile Netanyahu arasındaki görüşmeye paralel olarak Likud ve Yashar partilerinin müzakere heyetleri de bir araya geldi.

Netanyahu'nun, "birlik hükümeti" kurulması için dönüşümlü başbakanlık formülünde ikinci sırayı almayı kabul edeceğini açıklamasının ardından ayarlanan görüşme Tel Aviv'deki Kirya askeri üssünde başladı.

Kirya'da "birlik hükümeti" kurulmasını müzakere etmek için düzenlenen görüşmede öncelikli olarak güvenlik konularının ele alınacağı bildirildi.



NETANYAHU DÖNÜŞÜMLÜ BAŞBAKANLIKTA İKİNCİ SIRAYI KABUL EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, dün Netanyahu'nun dönüşümlü başbakanlıkta ikinci sırayı kabul edeceğini açıklamasının ardından Eisenkot'un, Netanyahu ile masaya oturmaya karşı çıkan Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ile Herzliya'da bir araya geldiği aktarıldı.

Ynet haber sitesi, dönüşümlü başbakanlıkta ikinci sırayı almak için hangi şartları sunacağı açıklanmayan Netanyahu'nun, gelecekte İran'a yönelik muhtemel bir saldırıyı yönetmek için önce "belirsiz bir süre" başbakan olarak kalmak istediğini ileri sürdü.

Haberde, Netanyahu'nun bundan sonra dönüşüm anlaşmasının yürürlüğe girmesini istediği, Eisenkot'un ise bunu kesin bir şekilde reddettiği kaydedildi.

KOALİSYON PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı da geçerliliğini koruyor.

Eisenkot ilk koalisyon anlaşmasını, Liberman ile imzalamıştı. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da Eisenkot ile koalisyon anlaşması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Değişim blokunda yer alan liderlerden Liberman, Golan ve Yair Lapid Netanyahu ile "birlik hükümeti" kurulmasına karşı çıkarken Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett, böyle bir hükümetin kurulmasını savunuyor.